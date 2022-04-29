٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84736185
٠ Persons
T T

سمات

المتحدث باسم الحكومة : مقاومة الشعب الفلسطيني لن تُنسى

المتحدث باسم الحكومة : مقاومة الشعب الفلسطيني لن تُنسى

طهران/ 29 نيسان/ ابريل/ ارنا - في اشارة الى خطأ البعض في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، أن محاولات هذه الدول بجعل مقاومة الشعب الفلسطيني في طي النسيان فاشلة لانه لايمكن نسيان هذه المقاومة.

وفي تصريح لإرنا على هامش مسيرة يوم القدس اليوم الجمعة، صرح بهادري جهرمي بأن الشعوب مستعدة دائما للدفاع عن الإسلام والأراضي الإسلامية.

وأضاف: لحسن الحظ ومع إدارة أزمة كورونا استؤنفت مسيرات يوم القدس هذا العام، والمواطنون متحمسون وجادون في دعم فلسطين، وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة في فلسطين ، أكد ان المقاومة كانت منتصرة وستنتصر دائما.

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في 11 شباط/فبراير 1979، أعلن الإمام الخميني بعدها بأشهر وتحديداً في 7 آب/ أغسطس من العام نفسه، أن "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك هي يوماً عالمياً للقدس الشريف" تخليدا للقضية الفلسطينية في الضمير البشري.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha