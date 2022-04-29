أمير عبداللهيان: المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة

وفي تصريح للصحافيين اليوم الجمعة خلال مسيرة يوم القدس، أدان امير عبداللهيان ممارسات الكيان الصهيوني في تدنيس المسجد الأقصى، وقال : لقد اتخذنا إجراءات دبلوماسية مكثفة في الأسابيع الثلاثة الماضية لمواجهة هذه الممارسات.

وأضاف وزير الخارجية : طلبنا من الأمين العام للمؤتمر الإسلامي بالتنسيق مع بعض وزراء خارجية الدول الإسلامية عقد اجتماع طارئ، وسيعقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل على مستوى الممثلين الخاصين وسفراء الدول الإسلامية في جدة في الأمانة العامة للمنظمة.

وقال أن سفراء ايران في منظمة التعاون الإسلامي متواجدون في السعودية منذ حوالي ثلاثة أشهر، وان ايران سيتكون لها مشاركة فاعلة ونأمل بعقد هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية .

واكد أنه بالتشاور مع وزراء الخارجية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية الداعمة لفلسطين، جرى التوعية بهذه القضية، وآمل أن يتم اتخاذ إجراءات جادة في هذا الصدد ، حتى بعد شهر رمضان المبارك.

وأشار أمير عبد اللهيان في الختام إلى أن الصهاينة سعوا لتحقيق حلم اسرائيل من النيل إلى الفرات، الا ان المقاومة لم تسمح بذلك عمليا ، و ان شهداء المقاومة في فلسطين ولبنان، وخاصة القائد سليماني شهيد القدس وشهيد الحرب ضد الإرهاب، وبإذن شاء الله سنصلي جميعاً في القدس.

انتهى** 2344