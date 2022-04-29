خطيب الجمعة في طهران : هناك اجماع اليوم على خطاب المقاومة

واضاف ان فلسطين التي تمثل قبلة المسلمين الاولى ومعراج نبي الاسلام ترزح تحت الظلم طوال 74 عاما وتنتهشها مخالب كيان غاصب ، وان الشعب الفلسطيني يتجرع الاذى طوال سبعة عقود من الاحتلال ويتعرض للقتل والتهجير ، كما تحولت غزة الى سجن كبير أمام مرآى ومسمع مايسمى بمنظمات حقوق الانسان.

واشار امام جمعة طهران الى ان الفلسطينيين صمدوا بوجه اقسى النماذج البشرية في التاريخ ومازالوا يقاومون العدو ويواجهون المطبعين والمنافقين والخونة.

واكد ان الشعب الفلسطيني حافظ على هويته وأصالته وبقى حيا شامخا رغم كل مافعله الكيان الصهيوني لطمس هذه الهوية ، كما استطاع هذا الشعب ان يتوارث هويته الاصيلة من جيل الى جيل ويرتقي بخطاب المقاومة وسلاحها من الحجر الى الصاروخ.

وأكد خطيب الجمعة في طهران، أن فلسطين قوية، وعازمة على تحرير كل اراضيها من البحر إلى النهر، واليوم هناك إجماع في فلسطين على تبني خطاب المقاومة.

انتهى** 2344