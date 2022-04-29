الصحة الإيرانية تسجل 14 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم (الجمعة/ 29 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و72 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1076 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و221 الفا و121 شخصا.

وأضافت أن 719 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 980 الفا و483 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و66 ألفا و345 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و321 الاف و868 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و535 الاف و805 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و14 الفا و796 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و872 الفا و469 جرعة.

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