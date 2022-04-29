حشود جماهيرية يمنية كبيرة في مسيرات يوم القدس العالمي

ففي العاصمة صنعاء شارع الستين الشمالي تتقاطر الجماهير إلى جولة الجمنة تقاطع شارع الستين الشمالي، فيما تتوافد النساء إلى ساحة غرب حديقة الثورة للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي.

وفي محافظة صعدة بدأت الحشود تتقاطر إلى 3 ساحات لإحياء يوم القدس في المدينة، "المرازم" لخولان عامر، "شعارة" لمديريات رازح وشدا وغمر.

وفي محافظة تعز تتوافد الحشود إلى مفرق ماوية بالتعزية، فيما يتوافد المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي في محافظة إب إلى ساحة أمام البوابة الشرقية لملعب الاستاد الرياضي بالمدينة وإلى ساحة المربع الشمالي في مدينة يريم وإلى ساحة المربع الغربي في العدين ومدينة القاعدة.

وفي الجوف تتوفد الحشود إلى الحزم والمراشي لإحياء يوم القدس العالمي، أما في مأرب فيتم التوافد إلى قانية في مديرية ماهلية.

وفي محافظة ريمة تتوافد الحشود إلى سبع ساحات في مناطق ربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام ومراكز مديريات الجبين ومزهر وكسمة والجعفرية.

وفي عمران تتقاطر الحشود إلى شارع الشهيد الصماد بالمدينة، والدائري الغربي بمدينة خمر للمديريات الشمالية والغربية، فيما تتوافد الحرائر إلى ساحة جامعة عمران خط حجة لإحياء يوم القدس العالمي.

وفي محافظة البيضاء يتوافد المشاركون في مسيرات القدس إلى مدينة البيضاء ومدينة رداع ومديرية السوادية، وفي المحويت يتم التوافد إلى الخط الدائري جوار الاستاد الرياضي بالمدينة.

وفي محافظة حجة يتم التوافد إلى ساحات في المدينة ومنطقة الأمان ومدينة عبس، كما يتم التوافد إلى 19 ساحة أخرى بمراكز المديريات.

وفي محافظة ذمار تتقاطر الحشود الغفيرة إلى الشارع العام بالمدينة وإلى مراكز مديريات جبل الشرق وضوران والمنار وعتمة ووصاب العالي ووصاب السافل.

ويتقاطر المشاركون في محافظة الضالع إلى ساحتي مدينة دمت والحشا.

يشار إلى أنه ستخرج مسيرات ليلية في ساحة مدينة الحديدة للمديريات الشرقية، ومدينة الزيدية للمديريات الشمالية، وبيت الفقيه للمديريات الجنوبية ساحات بمحافظة الحديدة.

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