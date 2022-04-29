قيادي فلسطيني : يوم القدس العالمي منعطف هام في تاريخ المنطقة

طهران/ 29 نيسان/ ابريل/ ارنا- قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية عبد المجيد شديد، ان إعلان يوم القدس العالمي من قبل الإمام الخميني منذ انتصار الثورة الإسلامية في ايران التي قلبت الموازين وكانت منعطفا هاما في تاريخ المنطقة يدل على الوعي المتميز الذي كان يتمتع به الإمام.

وضاف شديد في تصريح صحفي ان الشهيد قاسم سليماني عشق فلسطين واحبه فلسطين واعتبر الشعب الفلسطيني بعد استشهاده بأنه شهيد فلسطين.



واكد عودة فلسطين الى الحضن العربي والإسلامي بفعل مقاومة وصمود اهلها. انتهى**2041**