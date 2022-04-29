السيد نصرالله:مسار تيئيس الأمة الإسلامية قد سقط

وأشار السيد نصر الله في كلمة له خلال المهرجان الذي يقيمه حزب الله الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي في مجمع سيد الشهداء (ع) – الضاحية الجنوبية لبيروت، الى ان “المجازر الصهيونية لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والهزائم العربية المتلاحقة والخذلان الرسمي العربي ودخول بعض الدول في الصلح مع اسرائيل ، مسار التطبيع من اهدافه التيئيس، والصراعات العربية البينية والاحداث الداخلية في الدول العربية والاسلامية كلها تصب في خدمة مسار التيئيس”، واضاف ان “مسار التيئيس ايضا سقط ويسقط في كل يوم نشهد فيه مظاهرات او ينفذ شاب او شابة فلسطينية عملية جهادية او ينطلق صاروخ ومسيّرة او يرفع فيه الفلسطينيون استعدادتهم للمواجهة المقبلة وترتفع قبضاتهم في الاقصى وفي كل يوم تشرع فيه البنادق في الضفة وجنين”.

ولفت سماحته إلى أنَّه من ضمن مسار التيئيس وحمل الأمة على الاحساس باليأس الهزائم العربية المتلاحقة من النكبة الى النكسة وما بعدها وخروج بعض الدول ودخولها بالصلح مع "إسرائيل" (مصر والأردن) ومسار التطبيع.

وأضاف: "مسار التيئيس هدفه منذ اليوم الأول القول للشعب الفلسطيني ان الكل خذلوك وليس عليك سوى ان تقبل بالفتات وهذا الرهان سقط ويسقط في كل يوم نشهد فيه تظاهرة في فلسطين وفي كل يوم ينفذ فيه شاب او شابة فلسطينة عملية داخل الاراضي المحتلة".

وأوضح أنَّ كل القبضات التي تُرفع في فلسطين وفي المحور تؤكد أنه بعد عشرات السنين ان الشعب الفلسطيني لم ييأس بل هو اليوم أكثر يقينا بالنصر، مشددًا على أنَّ كل الرصاصات والبنادق ودماء الشهداء تقول للعالم أن مسار التيئيس قد سقط.

و أكد السيد حسن نصرالله ان “الهم الاول للامام الخميني في يوم القدس كان، كيف تبقى القدس في دائرة الوعي والامل والعمل”، وتابع “منذ بداية تأسيس هذا الكيان الغاصب عمل رعاته وسادته وحركته الصهيونية من اجل تثبيت وترسيخ وحماية هذا الكيان”، واضاف “عملوا على مسارات عديدة منها مسار النسيان، ان ام يجعلوا الشعب الفلسطيني والشعوب تنسى وراهنوا على الوقت”.

وقال الأمين العام لحزب الله “اليوم من خلال احداث السنوات الماضية وهذه السنة نؤكد ان هذا مسار النسيان سقط”، وأكد “اليوم فلسطين والقدس في الذاكرة والعقل والقلب والوعي والارادة والامل والتطلع الى المستقبل”، ولفت الى ان “من هذه المسارات مسار التيئيس وان ييأس الشعب الفلسطيني والامة من امكانية استعادة فلسطين والمقدسات الاسلامية والفلسطينية”.

وأشار السيد نصر الله إلى أنَّ مناسبة يوم القدس العالمي للاضاءة على الصبر والاستعداد العالي للتضحية والصمود الاسطوري والعمليات المذهلة التي ينفذها الفلسطينيون.

ورأى أنَّه "من خلال احياءات اليوم والأحداث خلال هذا العام والأعوام السابقة نؤكد ان الرهان على الوقت لينسى الفلسطيني ارضه والعرب والمسلمون تلك الارض المباركة السليبة والمقدسات قد سقط"، مبينًا أنَّ العدو عمل على مسار التيئيس منذ عام 1948 من خلال المجازر الصهيونية بحق شعوب المنطقة.

ووجَّه سماحته التحية الى عشرات الآلاف من المصلين الذين احتشدوا اليوم في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والى الفلسطينيين الذين لم يغادروا المسجد في شهر رمضان المبارك والمرابطين الذين واجهوا كل محاولات المتسوطنين لتدنيس المسجد.

كما وجَّه تحيّة لكل من شارك باحياء يوم القدس وخصّ بالتحية الملايين ومئات آلاف الصائمين الذين خرجوا في المدن الايرانية واليمنية، مؤكدًا أنَّ الإحياء هذا العام شمل اكثر من 90 دولة في العالم.

ورحَّب السيد نصر الله بالحضور في هذا اللقاء الحاشد، مشيرًا إلى أنَّه لعله أول لقاء بهذا الشكل بمجمع سيد الشهداء منذ جائحة كورونا وهذا من بركات القدس ويوم القدس.

انتهى**2041**