لا يمكن أن يتوفر الأمن و الاستقرار في المنطقة إلا بإزالة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الوجود

وجاء في البيان:
* إحياء يوم القدس العالمي هو إحياء للروح الجهادية والتعبئة العامة في أوساط الأمة لتنهض بمسؤوليتها ضد أميركا و"إسرائيل" ومن يدور في فلكهم.
* فلسطين قضية عادلة ومحقة ومصيرها أن تنتصر، ومصير الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى زوال.
* لا يمكن أن يتوفر الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بإزالة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الوجود
* الأمة الإسلامية معنية أن تنهض بمسؤوليتها تجاه فلسطين.
* لا عذر لأي دولة إسلامية أو شعب مسلم أن يكون خارج معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي والغرب الاستكباري.
* على الأمة الإسلامية أن تستشعر المسؤولية تجاه العدو الاسرائيلي والامريكي الذي يحاربنا بكل جهده على كل المستويات.
* المعركة مع العدو الإسرائيلي معركة حضارية مفتوحة في كل المجالات.
* ندين ونستنكر كل مظاهر وخطوات التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
* التطبيع خيانة كبرى للقضية الفلسطينية وطعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء.
* خيارات التنصل عن المسؤولية والسكوت والاستسلام هي خيارات تصب في صالح العدو.
* نؤكد أننا كشعب يمني جزء أساسي من محور المقاومة والجهاد وسنبقى نتكامل مع كل أحرار الأمة صفا واحدا ضد العدو الإسرائيلي.
* قضيتنا المحورية الجامعة هي القدس وفلسطين.
* نجدد تأييدنا للمعادلة التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد المجاهد الكبير حسن نصر الله حفظه الله ورعاه بأن أي مساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية.
* الشعب اليمني إلى جانب محور المقاومة حاضر لأن يقوم بواجبه في تعزيز هذه المعادلة الجهادية الرادعة.
#القدس_هي_المحور
انتهى** 1453
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