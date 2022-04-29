لا يمكن أن يتوفر الأمن و الاستقرار في المنطقة إلا بإزالة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الوجود

وجاء في البيان:

* إحياء يوم القدس العالمي هو إحياء للروح الجهادية والتعبئة العامة في أوساط الأمة لتنهض بمسؤوليتها ضد أميركا و"إسرائيل" ومن يدور في فلكهم.

* فلسطين قضية عادلة ومحقة ومصيرها أن تنتصر، ومصير الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى زوال.

* لا يمكن أن يتوفر الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بإزالة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الوجود

* الأمة الإسلامية معنية أن تنهض بمسؤوليتها تجاه فلسطين.

* لا عذر لأي دولة إسلامية أو شعب مسلم أن يكون خارج معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي والغرب الاستكباري.

* على الأمة الإسلامية أن تستشعر المسؤولية تجاه العدو الاسرائيلي والامريكي الذي يحاربنا بكل جهده على كل المستويات.

* المعركة مع العدو الإسرائيلي معركة حضارية مفتوحة في كل المجالات.

* ندين ونستنكر كل مظاهر وخطوات التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

* التطبيع خيانة كبرى للقضية الفلسطينية وطعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء.

* خيارات التنصل عن المسؤولية والسكوت والاستسلام هي خيارات تصب في صالح العدو.

* نؤكد أننا كشعب يمني جزء أساسي من محور المقاومة والجهاد وسنبقى نتكامل مع كل أحرار الأمة صفا واحدا ضد العدو الإسرائيلي.

* قضيتنا المحورية الجامعة هي القدس وفلسطين.

* نجدد تأييدنا للمعادلة التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد المجاهد الكبير حسن نصر الله حفظه الله ورعاه بأن أي مساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية.

* الشعب اليمني إلى جانب محور المقاومة حاضر لأن يقوم بواجبه في تعزيز هذه المعادلة الجهادية الرادعة.

#القدس_هي_المحور

انتهى** 1453