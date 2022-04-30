مقتل حارس أمن صهيوني في هجوم اطلاق نار بمستوطنة "ارئيل" بالضفة الغربية

وافادت "فلسطين اليوم" نقلا عن القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل ، تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة ، الا ان الطواقم الطبية فشلت في انقاذ حياته.

ووفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فإن شابين مسلحين وصلا الى بوابة مستوطنة أرئيل وأطلقا النار صوب حارس الأمن ما أدى الى اصابته بجراح خطيرة للغاية ، فيما اعلن لاحقا عن مقتله.

وقالت ان الجيش "الإسرائيلي" دفع بتعزيزات كبيرة قرب مستوطنة أرئيل ، ويجري حاليا عمليات تمشيط واسعة بحثا عن منفذي عملية اطلاق النار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الحدث في مستوطنة "أرئيل" لم ينته بعد، ويجري ملاحقة المنفذين.

وأوضح مراسل الإذاعة بأن مركبة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية من نوع سوزوكي زرقاء اقتحمت البوابة إلى داخل مستوطنة أرئيل ، وأطلق منفذان النار من بندقية كارلو على حارس الأمن هناك وقتلوه بشكل فوري ، مشيرة الى أن الحدث لم ينته بعد، و يتم مطاردة المنفذين الآن.

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