وفاة المخرج الوثائقي الايراني نادر طالب زادة

ووافت المنية عصر الجمعة المعد والمخرج الوثائقي والممثل ومقدم البرامج التلفزيونية نادر طالب زادة وذلك بسبب تداعيات جلطة قلبية تعرض لها قبل عدة اشهر.

ولادة الفقيد طالب زادة كانت عام 1954 في طهران وحصل على شهادة البكالوريوس في الادب الانجليزي من جامعة راندولف میکن وشهادة الماجستير في الاخراج التلفزيوني من جامعة كولومبيا وبدا انشطته الفنية عام 1981 في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية بانتاج افلام وثائقية.

وتولى الفقيد طالب زادة منصب امين الاتحاد الدولي "افق نو" (الافق الجديد) وامين مهرجان "عمار" للافلام وكان من المساهمين في تاسيس قناة "افق".

"بشارة المنقذ" اسم مسلسل تولى نادر طالب اخراجه ويتناول الارضيات المشتركة بين الاسلام والمسيحية حيث تم عرضه في مختلف قنوات التلفزيون الايراني والموجهة للخارج.

ومن الانشطة الاخرى للفقيد، التدريس في المركز الاسلامي "تدريب صناعة الافلام" وادارة مركز الابحاث والدراسات السينمائية في دائرة الشؤون السينمائية بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي.

وقد ادرجت اميركا اسم نادر طالب زادة ضمن لائحة العقوبات ضد الشخصيات الايرانية وكان قد شارك في حرب البوسنة.

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