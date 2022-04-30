٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:٣٣ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84736869
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الشيخ قاسم: يوم القدس العالمي، يوم انتصار المستضعفين على المستكبرين

الشيخ قاسم: يوم القدس العالمي، يوم انتصار المستضعفين على المستكبرين

طهران/ 30 نیسان/ ابریل/ ارنا- قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم مساء أمس الجمعة إن یوم القدس العالمي، هو يوم الإسلام ويوم انتصار المستضعفين على المستكبرين.

واضاف: "القدس يحرركم إذا حررتموه، ويدخلكم إلى أقصى مراتب الطاعة إذا بذلتم من أجلهم واستشهدتم في سبيله"، مضيفا "القدس تعني المواجهة مع الاستكبار العالمي بدلا من الانشغال بأذنابه".

ونبه إلى أن تركيز الصهاينة على محاولة ذبح القرابين في الأقصى محاولة لإعادة شيء من المعنويات التي فقدوها بفضل جهاد الفلسطينيين ومعركة سيف القدس.

وأكد أن إصرار الفلسطينيين على الصلاة في الأقصى والتمسك به هو ما أبقى قضية القدس حاضرة.

وأشار إلى أنه إذا بقيت القضية حية في القدس، فستظل حية في كل فلسطين، منوها إلى أنه يجب أن يتكاتف المسلمون ويتحدوا، ومحور المقاومة نموذج لذلك.

وتابع: "يجب أن يشعر الفلسطينيون أن الأمة تحمي ظهورهم وأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الاحتلال وحلفائه".

وبشأن محور المقاومة، شدد الشيخ قاسم على أنه يدعم القضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته المركزية.

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