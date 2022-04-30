الجهاد الإسلامي: عملية "أرئيل" تأكيد على استمرار العمل الفدائي في مقاومة الاحتلال

وشدد في تصريح صحفي بحسب موقع "فلسطین الیوم" على أن العميلة البطولية الليلة، تثبت من جديد، فشل المنظومة الأمنية الصهيونية، وأن هزيمة العدو باتت قريبة بإذن الله.

ووجه تحية اجلال وإكبار لمقاومي شعب الفلسطیني، الذين يسطرون أروع آيات الصمود والتحدي ويحطمون هذا الكيان المؤقت والدخيل على أرضها.

وأضاف: "نعاهد شعبنا باستمرارنا في نهج الكفاح والمقاومة، حتى نيل حقوقنا كاملة غير منقوصة ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

وقد أعلنت وسائل اعلام عبرية مساء امس الجمعة مقتل حارس أمن في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل، تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا ان الطواقم الطبية فشلت في انقاذ حياته.

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