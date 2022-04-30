شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عزون

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الشاب (27 عاما) أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ونقل إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من انقاذ حياته.

وقال شاهد عيان إن جيش الاحتلال أوقف مركبته العسكرية واطلق رصاصة مباشرة تجاه صدر الشاب عدوان الذي ترجل من مركبته للتوجه إلى أحد المحال التجارية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيد عدوان تعرض للاعتقال من قبل جيش الاحتلال أول مرة عام 2010 وكان يبلغ من العمر 15 عاما وامضى 10 شهور في الاعتقال، ليعيد الاحتلال اعتقاله في المرة الثانية عام 2013 وتحرر عام 2016 ليمضى حينها 41 شهرا.

وأوضحت المصادر أنه تم اعادة اعتقاله للمرة الثالثة عام 2019، وتحرر عام 2020 وامضى خلاله 16 شهرا، واعيد اعتقاله المرة الرابعة عام 2021 حيث اعتقل مرتين فيها، ليصبح مجموع ما امضاه في سجون الاحتلال سبعة اعوام ونصف.

ويشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عزون وسط مواجهات عنيفة.

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