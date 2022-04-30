قاليباف: الامة الاسلامیة لن تتاجر بهدفها وهو تحرير القدس

وقال "قالیباف" في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم السبت، إن المسيرات الحاشدة في انحاء إيران في يوم القدس تؤشر علی ان إرادة الشعب لدعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو تحرير القدس أكثر من أي وقت مضى.

واضاف : أظهرت الأمة الإسلامية وحدتها ضد المحتلين الصهاينة المجرمين من خلال النزول إلى الشوارع وترديد شعارات تحرير فلسطين ووعدت جميع طالبي العدالة في العالم باستئصال هذه الغدة الصهیونیة السرطانیة.

وصرح ان المقاومة النموذجية للشعب الفلسطيني جعلت الکیان الصهيوني عاجزًا أمام هذه المعارضة الشعبية الواسعة وأحبطت كل محاولات نظام الهيمنة للتطبيع مع هذا الکیان المزیف.

واکد أن الأمة الإسلامية لن تتاجر بهدفها وهو تحرير القدس، مؤکدا ان الامة الاسلامية ستحقق هذا الهدف.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار قاليباف الی اليوم الوطني للخليج الفارسي، مهنئا الشعب الإيراني الشجاع وجميع الدول الجارة المطلة على الخليج الفارسي بهذا اليوم وايضا جمیع البحارة الشجعان من القوة البحرية التابعة للجيش الايراني وللحرس الثوري الذين لعبوا دورًا مهمًا في ضمان أمن المنطقة طوال السنوات الماضية.

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