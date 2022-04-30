٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٤ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84737237
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قطر تشارك كضیف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب

قطر تشارك كضیف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب

طهران/30 نیسان/ ابریل/ ارنا- قال رئيس معرض طهران الدولي للكتاب یاسر احمدوند، ان قطر ستحل ضيف شرف في معرض طهران الدولي الثالث والثلاثين للكتاب.

وقال: إن قطر بسبب قواسمها الثقافية والدینية المشترکة وتشابهها الأدبي في مجال النشر تکون من أولويات الاختيار كضيف شرف لمعرض هذا العام.

واضاف: سیتواجد وزیر الثقافة القطري، رئیس معرض الدوحة للکتاب ومجموعة من الکتاب والناشرین القطریین البارزین في ایران، وباغتنام هذه الفرصة سنحاول عقد اجتماعات تبادل الافکار بين الكتاب والناشرين من البلدين.

وسيقيم معرض طهران الدولي الثالث والثلاثين للكتاب في الفترة من 11 إلى 21 مايو من هذا العام حضوريا في مصلى الإمام الخميني بطهران وافتراضيا على موقع ketab.ir.

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