آل اسحاق : بدء عملیة تسدید الديون العراقية لإيران

واشار "آل اسحاق" في تصریح خاص لمراسل " ارنا" الیوم السبت الی زیارة وزير الكهرباء العراقي "عادل كريم" الى طهران، للتباحث حول سداد الديون العراقية المستحقة الى وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين وقال: يجري المعاملات المستمرة بين البلدين عن طريق القطاعين الخاص والعام.

واضاف إن التبادلات التجارية للقطاع العام تجري في مجال الطاقة، مضيفا ان القطاع یطالب العراق بمبالغ مالية بقيمة ملیار دولار، وسوف تسددها بغداد بناء علی الاتفاقات التي توصل إليها البلدین وفي اطار استراتيجية البنك المركزي.

وتابع قائلا يطالب القطاع الخاص الإيراني، من العراق مبالغ مالية بقيمة 9 مليارات دولار ولا توجد مشكلة في نظام الدفع ويتم استلامها بطرق مختلفة.

وأشار إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين إيران والعراق، وقال : تم التوصل إلى اتفاقات بشأن استمرار استيراد الطاقة الايرانية لمواصلة التجارة بین البلدین في هذا المجال عقب زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى إيران.

وكان وزير الكهرباء العراقي عادل كريم قد توجه الى العاصمة الايرانية طهران، الأسبوع الماضي لتباحث حول سبل استئناف عملية ضخ الغاز الايراني وسداد الديون العراقية المستحقة الى وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين.

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