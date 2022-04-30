الصحة الإيرانية تسجل 11 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (السبت/ 30 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و83 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 532 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و221 الفا و653 شخصا.

وأضافت أن 996 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 983 الفا و502 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و116 ألفا و782 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و328 الاف و567شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و544 الاف و801 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و29 الفا و483 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و902 الفا و851 جرعة.

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