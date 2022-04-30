رئيس الجمهورية يكلّف وزير الداخلية بمراقبة التنقل عبر الحدود الشرقية للبلاد

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الذي انعقد اليوم السبت برعاية "اية الله رئيسي".

وبين "رئيس الجمهورية، ان الظروف المطلوبة تحققت في ضوء خطة التطعيم العام التي نفذت على نطاق واسع لمكافحة فيروس كورونا في ارجاء العالم؛ معربا عن شكره للباري تعالى على خلفية الانجازات المحققة في مجال الحدّ من تفشي الوباء واستمرار المنحى التنازلي للضحايا في ايران.

رئيسي لفت بان النجاحات المحققة في مجال التحصن ضد كورونا، اتاحت الظروف لاقامة العديد من المناسبات حضوريا، بما في ذلك مراسم يوم القدس العالمي التي اقيمت بكل حماس في ارجاء الجمهورية الاسلامية هذا العام وذلك بعد توقف دام لفترة سنتين اثر الجائحة.

وعلى غرار ذلك، اشار الى احياء ليالي القدر المباركة خلال شهر رمضان بنحو حضوري ايضا.

انتهى ** ح ع