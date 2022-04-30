لن نسمح بالتطاول على مصالحنا الوطنية .. حدودنا البحرية بأفضل حال

وفي تصريح حصري لمراسل "ارنا" اليوم السبت، استعرض العميد تنكسيري اخر المستجدات المتعلقة بالحدود البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا انها تتمتع باحس الظروف.

وصرّح هذا القائد العسكري الايراني، ان بحرية الحرس الثوري لديها استشراف امني تام على صعيد الخليج الفارسي ومضيق هرمز والشواطئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وهي قادرة على رصد تحركات الاعداء كافة.

واستطرد : لوشعرنا بوجود اي تهديد ضد مصالح نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس ومواردنا الوطنية، سنوجّه ردا قاصما على هذه التحركات وبما يلقي الندم في قلوب الاعداء.

انتهى ** ح ع