٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٧:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84737851
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مصدر مسؤول :

قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف عقوبة عدد من المدانين في البلاد

قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف عقوبة عدد من المدانين في البلاد

طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن مكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، ان سماحته وافق على العفو او تخفيف العقوبة عن ما يبلغ 1542 من المدانين من قبل المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية في ايران.  

واوضح المصدر نفسه، ان موافقة سماحة القائد على عفو او تخفيف عقوبة هؤلاء المدانين، جاءت لمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد.

وكان رئيس السلطة القضائية "غلام حسين محسني ايجئي" قد رفع رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، على اعتاب حلول عيد الفطر السعيد، اقترح فيها موافقة سماحته بالعفو او تخفيف او تبديل العقوبة المفروضة على 1542 من المدانين قضائيا؛ ممّن توفرت لديهم الشروط اللازمة في دائرة العفو التابعة للسلطة القضائية.

ووافق قائد الثورة على هذا الاقتراح، وفقا للبند 11 من المادة 110 لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع 

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