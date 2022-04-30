قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف عقوبة عدد من المدانين في البلاد

واوضح المصدر نفسه، ان موافقة سماحة القائد على عفو او تخفيف عقوبة هؤلاء المدانين، جاءت لمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد.

وكان رئيس السلطة القضائية "غلام حسين محسني ايجئي" قد رفع رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، على اعتاب حلول عيد الفطر السعيد، اقترح فيها موافقة سماحته بالعفو او تخفيف او تبديل العقوبة المفروضة على 1542 من المدانين قضائيا؛ ممّن توفرت لديهم الشروط اللازمة في دائرة العفو التابعة للسلطة القضائية.

ووافق قائد الثورة على هذا الاقتراح، وفقا للبند 11 من المادة 110 لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع