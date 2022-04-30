اجتماع رؤساء السلطات الثلاث ينعقد باستضافة اية الله رئيسي

طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا - أصدرت "حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير" البحرينية، بياناً لمناسبة يوم القدس العالمي، وجهت فيه تحية شكر لشعب البحرين الذي شارك في فعالية يوم القدس العالمي - آخر جمعة من شهر رمضان لعام 2022م، واكدت ان "هذا الشعب مقاوم للتطبيع مع كيان الإحتلال الصهيوني، وأنه يرفض وبكل قوة التواجد الأمني والعسكري في مفاصل الدولة (البحرينية) وأجهزتها الأمنية، ووضع القواعد العسكرية ومنها قاعدة الجفير والأسطول الخامس الأمريكي تحت إشرافه وتصرفه".