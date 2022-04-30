اجتماع رؤساء السلطات الثلاث ينعقد باستضافة اية الله رئيسي

وافادت "ارنا"، ان رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، تباحثوا خلال اجتماعهم الاسبوعي اليوم، حول اهم القضايا الراهنة في البلاد.
انتهى ** ح ع
طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا – الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف" والتنفيذية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" والقضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"، انعقد عصر اليوم السبت باستضافة اية الله رئيسي.
وافادت "ارنا"، ان رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، تباحثوا خلال اجتماعهم الاسبوعي اليوم، حول اهم القضايا الراهنة في البلاد.
انتهى ** ح ع
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