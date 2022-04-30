امیر عبداللهیان يؤكد ضرورة وحدة الدول الاسلامية لمواجهة التطرف

جاء ذلك في محادثات هاتفية لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء السبت مع وزير خارجية بروناي دار السلام داتو اريوان يوسف، تباحثا خلالها بشأن العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية قدم امير عبداللهيان التهنئة على اعتاب عيد الفطر المبارك، مؤكدا اهمية التعاون مع الدول الاسلامية والآسيوية في السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الجديدة.

وأعرب عن امله بأن يلتقي حضوريا مع وزير خارجية بروناي في طهران، مضيفا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتنمية العلاقات مع بروناي دار السلام.

كما اعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لنشاطات مفتي بروناي في مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران، مؤكدا ضرورة الوحدة بين الدول الاسلامية لمواجهة التطرف.

واعرب عن تقديره لمواقف بروناي الايجابية في الاوساط الدولية، داعيا الى عقد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة وزيادة العلاقات التقنية والتجارية والعلمية والاقتصادية بين البلدين.

وتبادل امير عبداللهيان كذلك وجهات مع نظيره البرونائي بشأن آخر التطورات والمستجدات في فلسطين المحتلة واستنكار جرائم الصهاينة، معتبرا الصوت الموحد للمسلمين في يوم القدس بأنه أهم مؤشر على حيوية اهداف فلسطين والمقاومة لتحرير القدس الشريف.

*وزير خارجية بروناي

من جانبه، رحب وزير خارجية بروناي في هذه المحادثات الهاتفية بتنمية العلاقات في مختلف المستويات والمجالات مع ايران، واعرب عن امله بزيارة طهران، ودعا الى عقد اجتماع اللجنة التقنية بين البلدين في بروناي، مؤكدا على استمرار التعاون بين البلدين في اطار منظمة التعاون الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة.

وأدان اريوان يوسف كذلك جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، معربا عن دعمه لعقد اجتماع اللجنة الخاصة لمنظمة التعاون الاسلامي بشأن تطورات الاراضي المحتلة.

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