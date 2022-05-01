النخالة: نجدد العهد أن نستمر في طريقنا نحو القدس وفلسطين حتى النصر

وافاد موقع "فلسطين اليوم" ان النخالة خصّ بتهنئته عوائل الشهداء والأسرى والجرحى بألف خير، مجددًا العهد مع الله "بالاستمرار في طريقنا نحو القدس، ونحو فلسطين حتى النصر إن شاء الله".
انتهى ** 2342
هران / 1 ايار/مايو/ارنا- هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، مساء السبت، جماهير الشعب الفلسطيني، وجماهير الامة العربية الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وافاد موقع "فلسطين اليوم" ان النخالة خصّ بتهنئته عوائل الشهداء والأسرى والجرحى بألف خير، مجددًا العهد مع الله "بالاستمرار في طريقنا نحو القدس، ونحو فلسطين حتى النصر إن شاء الله".
انتهى ** 2342
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