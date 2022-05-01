٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84738114
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مهنئاً بعيد الفطر...

النخالة: نجدد العهد أن نستمر في طريقنا نحو القدس وفلسطين حتى النصر

النخالة: نجدد العهد أن نستمر في طريقنا نحو القدس وفلسطين حتى النصر

هران / 1 ايار/مايو/ارنا- هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، مساء السبت، جماهير الشعب الفلسطيني، وجماهير الامة العربية الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وافاد موقع "فلسطين اليوم" ان النخالة خصّ بتهنئته عوائل الشهداء والأسرى والجرحى بألف خير، مجددًا العهد مع الله "بالاستمرار في طريقنا نحو القدس، ونحو فلسطين حتى النصر إن شاء الله".

انتهى ** 2342

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