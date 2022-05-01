٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84738117
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موسكو: لا عقبات مستعصية أمام احياء الاتفاق النووي مع ايران

موسكو: لا عقبات مستعصية أمام احياء الاتفاق النووي مع ايران

طهران / 1 ايار/مايو/ارنا- اكد مدير دائرة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية الروسية انه لا توجد هناك أية عقبات مستعصية في مسار التحضيرات لاحياء الاتفاق النووي مع ايران.

وقال فلاديمير يرماكوف في تصريح لوكالة تاس الروسية : في العملية الدبلوماسية، نجد بان المراحل الاخيرة هي الأكثر صعوبة، ونحن لا نرى أية عقبات مستعصية في مسار التحضيرات للاتفاق على احياء الاتفاقية المبرمة مع ايران، لكن يجب على كل الاطراف المعنية ان تسير وفق متطلبات هذه القضية دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاعها السياسية المتغيرة وغير الثابتة في الداخل. 

واضاف: بالتأكيد هنا نقصد الاميركيين بالدرجة الاولى، نحن نأمل في بقاء تصريحات وضمانات كبار المسؤولين الاميركيين حول الرغبة للعودة الى الاتفاق النووي، ثابتة ومن دون تغيير وليس فقط كشعارات انتخابية اطلقوها قبل الانتخابات.

انتهى ** 2342

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