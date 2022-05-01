موسكو: لا عقبات مستعصية أمام احياء الاتفاق النووي مع ايران

وقال فلاديمير يرماكوف في تصريح لوكالة تاس الروسية : في العملية الدبلوماسية، نجد بان المراحل الاخيرة هي الأكثر صعوبة، ونحن لا نرى أية عقبات مستعصية في مسار التحضيرات للاتفاق على احياء الاتفاقية المبرمة مع ايران، لكن يجب على كل الاطراف المعنية ان تسير وفق متطلبات هذه القضية دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاعها السياسية المتغيرة وغير الثابتة في الداخل.

واضاف: بالتأكيد هنا نقصد الاميركيين بالدرجة الاولى، نحن نأمل في بقاء تصريحات وضمانات كبار المسؤولين الاميركيين حول الرغبة للعودة الى الاتفاق النووي، ثابتة ومن دون تغيير وليس فقط كشعارات انتخابية اطلقوها قبل الانتخابات.

انتهى ** 2342