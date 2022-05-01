٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٥ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84738270
٠ Persons
T T

منتخب ايران لكرة القدم للصم يفوز على ايطاليا في أولمبياد البرازيل 2022

منتخب ايران لكرة القدم للصم يفوز على ايطاليا في أولمبياد البرازيل 2022

طهران / 1 ايار/مايو/ارنا- فاز منتخب ايران لكرة القدم للصم مساء امس السبت على نظيره الايطالي 0-2 في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية للصم 2022 .

وفاز فريق كرة القدم الإيراني للصم في أول مباراة له امس السبت على نظيره الايطالي بنتيجة 2 لصفر في مدينة كاكسياس دو سول البرازيلية في اطار دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية للصم 2022 .

وسجل كل من علي أكبر أحمدوند (الدقيقة 14) وعلي رضا بسيح (ركلة جزاء ) هدفي المباراة.

وسيواجه المنتخب الايراني غدا الاثنين نظيره الهولندي.

ويلعب ايران في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات هولندا وإيطاليا والبرازيل والكاميرون.

وتقيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة والعشرون للصم 2022، بمدينة كاكسياس البرازيلية من 1 وحتى 15 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 60 دولة.

انتهى** 1453

تعليقك

You are replying to: .
captcha