منتخب ايران لكرة القدم للصم يفوز على ايطاليا في أولمبياد البرازيل 2022

وفاز فريق كرة القدم الإيراني للصم في أول مباراة له امس السبت على نظيره الايطالي بنتيجة 2 لصفر في مدينة كاكسياس دو سول البرازيلية في اطار دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية للصم 2022 .
وسجل كل من علي أكبر أحمدوند (الدقيقة 14) وعلي رضا بسيح (ركلة جزاء ) هدفي المباراة.
وسيواجه المنتخب الايراني غدا الاثنين نظيره الهولندي.
ويلعب ايران في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات هولندا وإيطاليا والبرازيل والكاميرون.
وتقيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة والعشرون للصم 2022، بمدينة كاكسياس البرازيلية من 1 وحتى 15 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 60 دولة.
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