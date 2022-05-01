حاخام يهودي: جرائم الصهاينة تتعارض مع مبادئ العقيدة اليهودية والقيم الإنسانية

وشهدت مدينة نيويورك في الولایات المتحدة الامریکیة الجمعة الماضي مسيرة يوم القدس العالمي، بمشاركة حشد كبير من المسلمين ونشطاء المجتمع المدني والتيارات المدافعة عن حقوق الانسان والمناوئة للحروب؛ الى جانب عدد من الناشطين اليهود المعارضين للكيان الصهيوني.

ونظم الحشود الجماهيرية المشارکة في مسيرة يوم القدس العالمي تجمعا بشارع برودواي بمدینة نيويورك، رافعين لافتات ورايات مكتوبة بالانجليزية والعربية دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم وطالبوا بتحرير القدس الشريف، منددين بجرائم الكيان الصهيوني.

وشاركت اعضاء في جماعة ناطوري كارتا اليهودية المعادية للصهيونية في المسيرة، رافعين العلم الفلسطيني ليعلنوا براءتهم من الجرائم الوحشیة التی یرتكبها كیان الاحتلال الصهیوني بحق الشعب الفلسطیني.

وقال الناطق باسم حركة "يهود متحدون ضد الصهيونية"، احدى فروع جماعة "ناطوري كارتا"، الحاخام "يسرائيل ديفيد وايس الذي شارك في المسيرة : إن الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في القدس تتعارض مع التعاليم اليهودية والقيم الإنسانية.

واضاف : شاركنا في هذه المسيرة لنعلن أن اليهودية منفصلة عن الصهيونية وتعارض جرائم الكيان الصهيوني، موضحا ان الصهيونية حركة سياسية قومية واليهودية من الاديان السماوية.

واکد انه لا ینبغي ان يتحدث الكيان الصهيوني نيابة عن جميع اليهود في العالم، مضيفا ان جذور المشاكل الموجودة في فلسطين تعود الی أيديولوجية الصهيونية ولا علاقة له باليهودية.

واضاف: لقد عشنا في سلام مع الشعب الفلسطيني منذ مئات السنين ويمكننا أن نعيش بسلام في الوقت الراهن، معربا عن امله في إنشاء عالم يسوده السلام حيث الجميع يعيش بأمان.

من جانبه قال الناشط الباكستاني سيد "حسن نصیر شيرازي" ، الذي شارك في المسیرة، لمراسل وکالة "ارنا" : نحن هنا للتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني..نحن ندعم بقوة مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة المعتدين وكل من یظلم هذا الشعب.

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