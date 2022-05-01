عدنان: اعتقال الاحتلال قيادات "الجهاد" وسام شرف للمقاومة

وأضاف:"اعتقال الاحتلال لمئات الآلاف من أبناء شعبنا خلال عقود، لم يكسر إرادة شعبنا وصموده طوال هذه المواجهة المستمرة".

وأوضح:" الاحتلال لا يريد صوتاً للمقاومة في رام الله، واعتقال قيادات المقاومة خير دليل على ذلك".

وأشار قائلاً :"مجاهدونا يواجهون إعادة الاعتقال بالإضراب عن الطعام من أجل الحرية".

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، "سعيد نخلة" من منزله في مخيم "الجلزون"، شمال مدينة رام الله.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة، 12 شابًا من عزون في قلقيلية لدى محاولتهم الوصول للأقصى عبر فتحة في الجدار.

وتشهد المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، تصعيدًا غير عادي من قبل المستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوعين.

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