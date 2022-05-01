الصحة الإيرانية تسجل 13 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الأحد/ 1 أیار/مایو)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و96 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 655 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و222 الفا و308 شخصا.

وأضافت أن 1001 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 986 الفا و516 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و165 ألفا و998 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و339 الاف و269شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و560 الاف و407 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و54 الفا و452 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و954 الفا و128 جرعة.

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