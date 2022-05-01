نائب وزير الخارجية النرويجي يلتقي باقري كني في طهران

طهران / 1 ايار /مايو/ارنا- اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مهدي اسماعيلي بان الكيان الصهيوني الذي كان يدعي خلال الاعوام الاخيرة دوما بانه القدرة المتفوقة في المنطقة في ظل الدعم الشامل الذي يتلقاه من اميركا، نشهد اليوم بانه فقد كل عناصر قدرته حتى في المجال الاعلامي.