نائب وزير الخارجية النرويجي يلتقي باقري كني في طهران

وكان "توني" قد التقى ايضا على امتداد زيارته الحالية لطهران، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
انتهى ** ح ع
طهران / 1 ايار / مايو / ارنا – نائب وزير الخارجية النرويجي "هانريك توني" الذي يزور طهران حاليا، التقى اليوم الاحد بمساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني".
وكان "توني" قد التقى ايضا على امتداد زيارته الحالية لطهران، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
انتهى ** ح ع
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