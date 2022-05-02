ضبط اكثر من 3 أطنان من المخدرات جنوب البلاد

وقال العميد كودرزي: إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سیستان و بلوشستان تمكنت من ضبط 3 أطنان و500 كجم من المخدرات في الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية والقت القبض على عدد من المهربين.

وتابع: ان القوات الامنية تمكنت في هذه العملية من ضبط كميات من الاسلحة كانت بحوزة المهربين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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