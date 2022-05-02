الصحة الإيرانية تسجل 18 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاثنین/ 2 أیار/مایو)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و114 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 697 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و223 الفا و5 شخصا.

وأضافت أن 1038 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 989 الفا و358 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و215 ألفا و314 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و345 الاف و832شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و569 الاف و769 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و69 الفا و40 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و984 الفا و641 جرعة.

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