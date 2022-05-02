٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84740086
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إيران تحصد 17 ميدالية ملونة في بطولة العالم للملاكمة الفرنسية

إيران تحصد 17 ميدالية ملونة في بطولة العالم للملاكمة الفرنسية

طهران/ 2أیار/ مایو/ ارنا- حصد الرياضيون الإيرانيون 17 ميدالية ملونة في بطولة العالم للملاكمة الفرنسية (savat) التي اقيمت في بلغاریا.

واحرز الرياضيون الإيرانيون  6 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية وبرونزیتین في بطولة العالم للملاكمة الفرنسية (السافات) في بلغاریا. 

وأقيمت البطولة بمشاركة رياضيين من مختلف دول العالم، منها فرنسا وإيطاليا وجمهورية أذربيجان وتركيا وأوزبكستان وصربيا وإيران والكاميرون في الفئات العمرية للمراهقين والشباب والكبار.

يذکر أن الملاكمة الفرنسية (السافات) هو من الفنون القتالية، وتجمع بين منازلين يرتديان قفازن ونعلان، للضرب بقبضة اليد والقدمين وظهرت في القرن التاسع عشر في المبارزة التقليدية الفرنسية.

وقد تمت إدراج هذه الریاضة رسميا في التراث الثقافي الغير مادي في فرنسا في عام 2015.

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