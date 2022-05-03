عبدالسلام ينتقد عدم التزام التحالف السعودي باتفاق وقف النار

واعتبر "عبدالسلام" في تغريدة نشرها (الاثنين) على تويتر، أن "عدم سماح التحالف السعودي بأي رحلة إلى مطار صنعاء، شكل مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه"؛ حسب ما ورد في الموقع الالكتروني لقناة "المسيرة".

وأشار المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية، إلى استمرار دول العدوان في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة واستمرار الخروق العسكرية؛ معلنا بان "طيران العدوان التجسسي شنّ صباح اليوم غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مارب".

وكان رئيس الوفد اليمني المفاوض، قد حمّل في 26 الشهر الماضي "دول العدوان" كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة؛ مطالباً الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها "وفقا للاتفاق".

كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية المعلن في الـ 2 من أبريل الماضي، بين الحكومة اليمنية في صنعاء والتحالف السعودي، ينص على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء خلال شهري الهدنة.

انتهى ** ح ع