٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٦:١٤ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84740466
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عبدالسلام ينتقد عدم التزام التحالف السعودي باتفاق وقف النار

عبدالسلام ينتقد عدم التزام التحالف السعودي باتفاق وقف النار

طهران / 2 ايار / مايو / ارنا - انتقد المتحدث باسم حركة انصار الله، رئيس الوفد اليمني المفاوض "محمد عبدالسلام"، عدم التزام التحالف السعودي باتفاق وقف اطلاق النار؛ مبينا ان "الشهر الأول من الهدنة الإنسانية انتهى دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء".

واعتبر "عبدالسلام" في تغريدة نشرها (الاثنين) على تويتر، أن "عدم سماح التحالف السعودي بأي رحلة إلى مطار صنعاء، شكل مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه"؛ حسب ما ورد في الموقع الالكتروني لقناة "المسيرة".

وأشار المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية، إلى استمرار دول العدوان في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة واستمرار الخروق العسكرية؛ معلنا بان "طيران العدوان التجسسي شنّ صباح اليوم غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مارب".

وكان رئيس الوفد اليمني المفاوض، قد حمّل في 26 الشهر الماضي "دول العدوان" كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة؛ مطالباً الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها "وفقا للاتفاق".

كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية المعلن في الـ 2 من أبريل الماضي، بين الحكومة اليمنية في صنعاء والتحالف السعودي، ينص على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء خلال شهري الهدنة.

انتهى ** ح ع 

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