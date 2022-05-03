الخزعلي: إعادة الانتخابات في العراق ستشكل صدمة

وقال الخزعلي خلال خطبة صلاة عيد الفطر: "لو أعيدت الانتخابات ستحصل صدمة لبعض الأطراف السياسية، وغالبية الأطراف الفائزة بالانتخابات لا تمتلك الثقة بل متأكدة أنها لن تحصل على النتائج التي حصلتها".

وأضاف: "إذا كان الطرف السياسي الآخر يمتلك مبادرة تضمن حق الأغلبية فليقدمها وسنتعامل معها بكل احترام"، مشيراً إلى أنّ "الإطار التنسيقي خلال أيام العيد سيرسل مبادرته إلى كل القوى السياسية".

وتابع الخزعلي أنّ "الإطار التنسيقي قدّم ومستعد أن يستمر في تقديم المزيد لتشكيل الحكومة"، لكنه شدد على أنّ " لا حل للأزمة في حال بقي كل فريق من الأطراف السياسية متمسكاً برأيه".

واعتبر أنّ "الدستور الذي كتب في ظرف وزمن معينين صار عاجزاً عن حل مشاكل البلد"، مؤكداً أنّ "أي حلول لا تتضمن معالجة الدستور منها تعديل نظام الحكم فهو حل ترقيعي وجزئي".

وشدّد الخزعلي على أنّ "الخطر العسكري والجفاف المحدقان بالعراق يتطلب من الأطراف التنازل من أجل الشعب"، مشيراً إلى وجود "ضغوطٍ اقتصادية صعبة وثقيلة على المواطنين بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة".

وتشهد العملية السياسية في العراق انسداداً وتعقيدات برزت بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

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