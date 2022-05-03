٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٣٧ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84740921
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الخزعلي: إعادة الانتخابات في العراق ستشكل صدمة

الخزعلي: إعادة الانتخابات في العراق ستشكل صدمة

بغداد/3ايار/مايو/ارنا- رأى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أنّ أغلب الكتل والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة "لا تمتلك الثقة" للفوز في حال إعادة الاقتراع.

وقال الخزعلي خلال خطبة صلاة عيد الفطر: "لو أعيدت الانتخابات ستحصل صدمة لبعض الأطراف السياسية، وغالبية الأطراف الفائزة بالانتخابات لا تمتلك الثقة بل متأكدة أنها لن تحصل على النتائج التي حصلتها".

وأضاف: "إذا كان الطرف السياسي الآخر يمتلك مبادرة تضمن حق الأغلبية فليقدمها وسنتعامل معها بكل احترام"، مشيراً إلى أنّ "الإطار التنسيقي خلال أيام العيد سيرسل مبادرته إلى كل القوى السياسية".

وتابع الخزعلي أنّ "الإطار التنسيقي قدّم ومستعد أن يستمر في تقديم المزيد لتشكيل الحكومة"، لكنه شدد على أنّ " لا حل للأزمة في حال بقي كل فريق من الأطراف السياسية متمسكاً برأيه".

واعتبر أنّ "الدستور الذي كتب في ظرف وزمن معينين صار عاجزاً عن حل مشاكل البلد"، مؤكداً أنّ "أي حلول لا تتضمن معالجة الدستور منها تعديل نظام الحكم فهو حل ترقيعي وجزئي".

وشدّد الخزعلي على أنّ "الخطر العسكري والجفاف المحدقان بالعراق يتطلب من الأطراف التنازل من أجل الشعب"، مشيراً إلى وجود "ضغوطٍ اقتصادية صعبة وثقيلة على المواطنين بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة".

وتشهد العملية السياسية في العراق انسداداً وتعقيدات برزت بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

انتهى1049

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