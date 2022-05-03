٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84741148
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ايران تحرز ذهبية وفضية في الجودو و 4 برونزيات بالكاراتيه باولمبياد الصم 2021 في البرازيل

ايران تحرز ذهبية وفضية في الجودو و 4 برونزيات بالكاراتيه باولمبياد الصم 2021 في البرازيل

طهران / 4 ايار /مايو/ارنا- تقلد لاعب الجودو الايراني امیر محمدي ‌دفتري في وزن تحت 73 كغم اول ميدالية ذهبية لايران في دورة الالعاب الاولمبية للصم 2021 في البرازيل.

وجاء حصول محمدي دفتري على الميدالية الذهبية في الالمبياد بعد فوزه على منافسه من كوريا الجنوبية في النزال النهائي الذي جرى الاربعاء.

وفي منافسات يوم الاربعاء ايضا احرز لاعب الجودو الايراني الاخر علي سلحشور الميدالية الفضية في وزن تحت 66 كغم.

وکانت ایران قد احرزت 4 ميداليات برونزية في الكاراتيه (كوميتة فردي) للرجال والسيدات من قبل حسين تبرتة فراهاني في وزن فوق 84 كغم وابراهيم بوركاشاني في وزن تحت 84 كغم ومجدة مرداني في وزن فوق 84 كغم وسارا ادريا في وزن تحت 68 كغم، لتبلغ حصيلة ايران لغاية الان 6 ميداليات؛ ذهبية واحدة واخرى فضية و 4 برونزيات. 

وكانت دورة الالعاب الاولمبية الـ 24 للصم قد انطلقت يوم الاحد بمشاركة اكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 80 دولة يتنافسون في اطار 20 لعبة رياضية.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية لهذه الدورة 59 رياضيا و 16 رياضية يخوضون المنافسات في اطار 8 العاب رياضية.

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