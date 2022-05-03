ايران تحرز ذهبية وفضية في الجودو و 4 برونزيات بالكاراتيه باولمبياد الصم 2021 في البرازيل

وجاء حصول محمدي دفتري على الميدالية الذهبية في الالمبياد بعد فوزه على منافسه من كوريا الجنوبية في النزال النهائي الذي جرى الاربعاء.

وفي منافسات يوم الاربعاء ايضا احرز لاعب الجودو الايراني الاخر علي سلحشور الميدالية الفضية في وزن تحت 66 كغم.

وکانت ایران قد احرزت 4 ميداليات برونزية في الكاراتيه (كوميتة فردي) للرجال والسيدات من قبل حسين تبرتة فراهاني في وزن فوق 84 كغم وابراهيم بوركاشاني في وزن تحت 84 كغم ومجدة مرداني في وزن فوق 84 كغم وسارا ادريا في وزن تحت 68 كغم، لتبلغ حصيلة ايران لغاية الان 6 ميداليات؛ ذهبية واحدة واخرى فضية و 4 برونزيات.

وكانت دورة الالعاب الاولمبية الـ 24 للصم قد انطلقت يوم الاحد بمشاركة اكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 80 دولة يتنافسون في اطار 20 لعبة رياضية.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية لهذه الدورة 59 رياضيا و 16 رياضية يخوضون المنافسات في اطار 8 العاب رياضية.

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