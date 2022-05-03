ايران وفنزويلا تبحثان بشان سبل تجاوز الحظر الاميركي

وقال مادورو في تغريدة على" تويتر": "لقد استقبلت معالي وزير النفط في جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة جواد أوجي، وكان اجتماعًا مثمرًا لتعميق علاقات الأخوّة والتنسيق في مجال الطاقة".

والتقى أوجي في وقت سابق نظيره الفنزويلي طارق العيسمي الذي نشر عبر حسابه على إنستغرام تسجيل فيديو يظهره مستقبلًا ضيفه في مكتبه.

من جهتها، قالت وزارة النفط الفنزويلية إنّ الزيارة "تهدف إلى تعميق آليات التعاون الثنائي وبناء طرق وآليات لتجاوز الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل حكومة الولايات المتحدة وحلفائها".

وكانت إيران قد أعلنت الشهر الماضي أن قدرتها الإنتاجية عادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل فرض الحظر الأميركي في عام 2018.

وفي عام 2020 حينما كانت فنزويلا ترزح تحت وطأة نقص حاد في الوقود بسبب التراجع الحاد في إنتاج النفط الخام، تلقّت كراكاس شحنتيْن محمّلتيْن بالوقود والمشتقات النفطية أرسلتهما طهران للمساعدة بحل الأزمة.

كذلك أكد وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف في نهاية عام 2020 خلال زيارة أجراها لكراكاس أن طهران ستقف على الدوام إلى جانب فنزويلا.

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