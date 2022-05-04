برلماني ايراني: قدرات ايران في مجال الطائرات المسيرة غير قابلة للتفاوض

وأشار مالکي في تصريح خاص لمراسل وكالة "ارنا" الیوم الاربعاء إلى الخطوة الأمريكية الأخيرة لفرض الحظر علی ایران في مجال الطائرات المسيرة قائلا؛: إن قدرات إيران في مجال الطائرات المسيرة تعتبر أحد عوامل تعزيز القوة الدفاعية للبلاد وهي غير قابلة للتفاوض وتعد من خطوطنا الحمراء.

واکد: لیعلم الامریکیون أن أسلوبهم في فرض الحظر علی الطائرات من دون طيار الإيرانية عفا عليه الزمن ولا يمكن مناقشته بحجج وذرائع واهية.

واضاف مالكي :خلال زيارتنا لموسكو ، أبلغنا المسؤولين الروس أن القوة الدفاعية الایرانیة غير قابلة للتفاوض وأن الجمهورية الإسلامية الایرانیة لن تتراجع عن مواقفها المبدئية بشأن ضمان امن الشعب الایراني ومصالحه الوطنية.

يذكر ان لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اقرت مشروع قانون تحت اسم "سيدا"، يستهدف وقف برنامج الطائرات المسيرة الايرانية.

ویتطلب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 424 صوتًا وعارضه اثنان، في مرحلة لاحقة موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

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