قيادي في حماس : المساس بالأقصى خط أحمر

وأضاف البرغوثي، في تصريح صحفي، أن َ رسالة العملية هي أن َ المساس بالمقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك يسقط كل الحسابات.

وشدد على أنَ الخط الأحمر أصبح حقيقية، وأن حماس والقسام والشعب الفلسطيني على استعداد لدفع الثمن الذي يليق بالمسجد الأقصى.

ووجه القيادي البرغوثي رسالة للاحتلال؛ أن كل ما تم العمل عليه أمنيًا سيسقط في لحظة من أجل المقدسات.

وأكد البرغوثي أنَ الساحة الحقيقية للعمل الوطني المقاوم هي الضفة الغربية، التي تحتاج الوحدة لكسب هذه المعركة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية، التي نفذها مجاهدوها ليلة الجمعة الماضية، فيما يسمى مستوطنة "أرئيل".

وقالت الكتائب في بيان: إن العملية جاءت ردًا على عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك، وعلى المصلين في ساحاته في عنجهية وصلفٍ لم يحسب العدو عواقبه بعد.

ووجهت حماس التحية للمقاومين الأبطال، مشددة على أن المقاومة مستمرة ما بقي الاحتلال على أرض فلسطين، وسيبقى رجالها الأبطال، وبنادقهم الطاهرة، سدا منيعا يحمي الأرض، ويحرس الأقصى والمقدسات من جرائم الاحتلال والمستوطنين، حتى التحرير والعودة.

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