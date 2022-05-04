انخفاض وفيات كورونا اليومية في ايران الى اقل من 10 اشخاص

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول اخر حصيلة تفشي هذا الفيروس الوبائي في ايران، ان فحوصات كورونا التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم في ارجاء البلاد سجّلت 252 اصابة جديدة؛ وذلك في تراجع كبير مقارنة بمعدل الاصابات منذ تفشي فيروس بالبلاد.

واضاف البيان، ان اجمالي عدد المصابين بكورونا في ايران بلغ 7 ملايين و223 الاف و576 شخصا.

كما اشار الى 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بهذا الفيروس في ايران؛ وبلذك فلقد بلغ مجموع الوفيات 141 الفا و138 حالة وفاة.

كما نوّه البيان بأن 25 محافظة في ايران لم تسجل اي وفية من جراء الفيروس ؛ وان مايبلغ 6 ملايين و223 الفا و828 شخصا في ارجاء البلاد تعافوا من هذا المرض؛ لحد اليوم.

ولفت الى تطعيم 64 مليونا و351 الاف و403 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و578 الاف و196 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و83 الفا و641 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و13 الفا و240جرعة.

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