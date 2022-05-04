حماس: كيان الاحتلال يتحمل تداعيات منع الأذان في الأقصى

وقالت "حماس" في بيان: إن إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على منع رفع أذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى المبارك، هو تعدٍ وانتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإمعانٌ في استفزاز مشاعر شعبنا الفلسطيني والمسلمين كافة.

وأضافت الحركة أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة "التي تؤكد مجدداً إصرار الاحتلال على المضي قدماً في سياسة التصعيد والتهويد وقمع الحريات الدينية، الأمر الذي سيواجهه شعبنا الفلسطيني بكل قوة، ولن يسمح بتمريره".

وفي السياق، دان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، قطع الاحتلال أسلاك السماعات الخارجية للمسجد الأقصى، ومنع رفع وتغييب أذان صلاة العشاء، بحجة "الاحتفال بالذكرى العبرية لتأسيس كيانهم المزعوم".

وقال الرشق في تغريدة له على موقع "تويتر" إن "‏هذا يمثل استفزازاً مرفوضاً لشعبنا ولأمتنا، واستمراراً لمحاولات الاحتلال تكريس سيادته على الأقصى، ووصايته على الشعائر الإسلامية".

انتهى 1049