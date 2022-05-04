وزیر الداخلية: حرب الاعداء ضدنا حرب علی الهوية وتتجاوز معادلات القوة

وفي تصريح ادلى به بمدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال ايران اليوم الاربعاء في ملتقى آفاق التنمية للمحافظة، اعتبر وحيدي الاقتصاد عنصرا هاما في الحروب وغزو الدول في العصر الراهن.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز البنية الاقتصادية لايران موضحا انه لا احد اليوم يمكنه القول بان الحرب الراهنة بين اميركا واوروبا وبين روسيا هي حرب اقتصادية، بل هي حرب على معادلات القوة وتجري في اطار اقتصادي.

ورأى ان الحرب التي يشنها الاعداء ضد ايران هي حرب على الهوية، لافتا الى ان عالم الكفر نهض ضد هذه الهوية التي تقوم على اسس اسلامية واستطاعت ان تقود ايران الى مرتبة رفيعة على الصعيد العالمي ودخل في صراع معها لهذا السبب.

وأكد الوزير وحيدي ان الاقتصاد يعتبر عنصرا رئيسيا في حرب الهوية، داعيا المسؤولين الاقتصاديين الايرانيين الى التصدي لهذه الحرب والاستعداد لها لان العدو اعترف بهزيمته مما يظهر صواب السبيل الذي تنتهجه الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ البداية.

وتابع قائلا: ان العدو ومن اجل تحقيق اهدافه في حرب معادلة القوة لا يرحم حتى نفسه حيث يمكن الاشارة الى الحرب في اوكرانيا التي تعتبر تابعة لهم وتسببوا في اثارة الحرب في هذا البلد كي يجروا حلف الناتو الى هذه المنطقة.

واکد إن حرب الأعداء مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة تتجاوز معادلات القوة.

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