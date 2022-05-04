السلطات العراقية تدین الهجوم الصاروخي على منطقة الكرادة ببغداد



وقالت الوكالة في بيان، انه "بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والارهاب وعصابات الجريمة المنظمة ، حاول بعض الخارجين عن القانون وفي فجر هذا اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا وكانت محاولة فاشلة فقط اضرار في سياج المنزل ، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الاطلاق وجار البحث عن الجناه حاليا".

كما أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بياناً بعد سقوط "كاتيوشا" على منازل المواطنين ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيانها إن "جماعة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف منازل المواطنين ضمن منطقة الكرادة ب‍بغداد، بصاروخ نوع كاتيوشا، ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية".

وبينت، أن "هذا الصاروخ انطلق من شرق العاصمة بغداد، في حين شرعت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة"، لافتة إلى أن "الأعمال الإرهابية يراد منها تعكير صفو الحياة في العاصمة بغداد، الا ان القوات الأمنية ستكون لهؤلاء بالمرصاد وسيكون مصيرهم خلف القضبان".

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