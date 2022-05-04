امیر عبداللهیان يطالب نظيرته السويدية بالإفراج الفوري عن "حميد نوري"



وصرح أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي اجرته معه وزيرة خارجية السويد، مساء اليوم الأربعاء، في إشارة إلى محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد، أن إيران تعتبر اعتقال ومحاكمة هذا المواطن غير قانوني وتطالب بالإفراج عنه فوراً.

وأضاف: من المؤسف أن مجموعة إرهابية لها تاريخ من الجرائم ضد الشعب الإيراني وحتى العراق في حقبة نظام صدام البعثي، قد تولت مسؤولية التلفيق المصطنع لهذا الملف في السويد.

وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في هذا الاتصال عن أمله في أن يشهد البلدان ومن خلال الإرادة والجهود المشتركة والمتبادلة تطور العلاقات في مختلف المجالات.

واتفق وزيرا خارجية إيران والسويد على استمرار المشاورات والتبادل المستمر لوجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.

انتهى1049