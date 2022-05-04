الرئيس الايراني: على الدول الإسلامية أن تكون متماسكة ومتحدة في الدفاع عن نضالات الشعب الفلسطيني

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه الرئيس الايراني آية الله إبراهيم رئيسي مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو هنأه فيها وشعب بلاده بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً ببركة هذا العيد العظيم ، لاندونيسيا حكومة وشعبا وجميع شعوب العالم السلام والأمن.

واشار إلى الطاقات المختلفة المتاحة في البلدين ، قائلا: انه ومن خلال الجهود المشتركة لتفعيل هذه الطاقات ، يمكن تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وان الجمهورية الإسلامية الايرانية تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع أولوية الدول الصديقة في الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس آية الله رئيسي في الإشارة إلى أهمية القضية الفلسطينية في العالم الإسلامي ، انه على الدول الإسلامية أن تكون متماسكة ومتحدة في الدفاع عن نضالات الشعب الفلسطيني.

بدوره هنأ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، في هذا الاتصال الهاتفي ، الرئيس آية الله رئيسي والشعب الايراني بحلول عيد الفطر ، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، لا سيما في مجال الطاقة و الصحة.

واضاف: ان إيران وإندونيسيا ، والى جانب المشتركات الثقافية ، لديهما وجهات نظر متقاربة حول القضايا الإقليمية والدولية ، وكلاهما يدعم تطلعات واهداف الشعب الفلسطيني.

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