الشيخ علي الخطيب: المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى منع حدوث الفتنة الطائفية

وخلال لقائه المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، قدم الشيخ الخطيب عرضا لكيفية تبلور المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، لافتا الى المسلمين الشيعة كانوا مهمشين في السابق الا ان الموسى الصدر بتدشينه حركة اجتماعية منحهم الشعور بالقوة والمكانة حيث عمل على اصلاح النظام الذي كان سائدا في لبنان ومن ثم تاسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي كان من اهم مسؤولياته الحفاظ على مصالح المناطق التي يسكنها الشيعة.

وقال الشيخ الخطيب: لقد تمكن الامام موسى الصدر من ايجاد العلاقة والتعامل مع الدول العربية وتم انتخابه اول رئيس للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان.

واكد بان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان داعم للمقاومة دوما وان اهم ما قام به هو الحيلولة دون وقوع الفتنة بين الشيعة والسنة وقال: ان هذا المجلس وفي ضوء العلاقات التي يمتلكها يمكنه تقديم الخدمات للشيعة.

انتهى ** 2342