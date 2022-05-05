ايران تحرز 6 ميداليات اخرى في اولمبياد الصم 2021 في البرازيل

ففي الكاراتيه "كوميتة فرقية" تقلد الفريق الايراني للسيدات الميدالية الذهبية كما تقلد لاعب الجودو مهرداد صيدي الميدالية الذهبية في وزن تحت 100 كغم.

واحرز الميدالية الفضية الفريق النسوي للكاراتيه "كاتا فرقية" كما احرز حسين الله كريمي الميدالية الفضية في الجوود وزن تحت 90 كغم.

اما الميدالية البرونزية فقد احرزها كل من مسعود رستكار في الجودو وزن فوق 100 كغم وفريق الكاراتيه "كوميتة فرقية" للرجال.

وكانت ايران قد احرزت في اليومين الاول والثاني من الدورة 10 ميداليات؛ ذهبيتان و 3 فضيات و 5 برونزيات.

وبذلك بلغ حصاد ايران لغاية الان في الدورة 16 ميدالية؛ 4 ذهبيات و 5 فضيات و 7 برونزيات.

وكانت دورة الالعاب الاولمبية الـ 24 للصم قد انطلقت يوم الاحد بمشاركة اكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 80 دولة يتنافسون في اطار 20 لعبة رياضية.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية لهذه الدورة 59 رياضيا و 16 رياضية يخوضون المنافسات في اطار 8 العاب رياضية.

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