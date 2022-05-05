اقتحام عشرات المستوطنين باحات الاقصى يخلف اصابات بين المصلين الفلسطينيين

وذكرت مصادر في مدينة القدس الفلسطينية، "إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي تجاه المرابطين في المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى بعد محاصرتهم والاعتداء عليهم؛ ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين بجراح".

وأضافت "المصادر"، بحسب ما اوردته وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق، فضلاً عن اطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاه المصلين".

واشارت المصادر ذاتها، إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من ساحات المسجد واقتادته إلى جهة مجهولة.

في سياق متصل، افادت وسائل إعلام مقدسية نقلاً عن أحد حراس المسجد الأقصى، أن عددا من المستوطنين رفعوا العلم "الإسرائيلي" قرب "باب القطانين"، في المسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي"يوم الاستقلال".

وتواجد مئات الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى قبيل اقتحام المستوطنين لباحاته صباحا، فيما أغلقت قوات الاحتلال بوابات المسجد بشكل كامل، وحاصرت المرابطين المتواجدين داخل المصلى القبلي.

انتهى ** ح ع