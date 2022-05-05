وزارة الصحة : ضحايا كورونا لليوم الثاني اقل من 10 وفيات في ايران

وفي تقريرها الصادر اليوم الخميس حول حصيلة تفشي فيروس كورونا على صعيد البلاد، اشارت الصحة الى 228 اصابة جديدة حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاربعاء حتى اليوم؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين في ايران الى 7 ملايين و224 الفا و56 شخصا.

كما لفت هذا التقرير الى تعافي ما يبلغ 6 ملايين و997 الفا و50 شخصا من بين المصابين بمرض كورونا الوبائي داخل البلاد لحد الان.

وعن الطعيم العام ضد الجائحة في ايران، اشارت وزارة الصحة الى توزيع ما يبلغ 149 مليونا و37 الفا و772 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (الاولى والثانية والجرعة التعزيزية) في ارجاء البلاد حتى اليوم.

انتهى ** ح ع