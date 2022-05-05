مسؤول : سيتم تفويج 39 الفا و600 زائرا ايرانيا لاداء فريضة الحج

"حجة الاسلام نواب" صرح بذلك، خلال اللقاء الذي اجراه اليوم الخميس مع عدد من مراجع الدين في محافظة قم المقدسة (جنوب العاصمة طهران)؛ وقد رافقه رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "سيد صادق حسيني".

واوضح، ان السعودية وافقت على 45 بالمئة من اجمالي حصة الزوار الايرانيين الذين لم تبلغ اعمارهم الـ 65 عاما، لاداء فريضة الحج هذا العام.

واضاف ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة، ان المفاوضات جارية مع الجانب السعودي لزيادة حصة الزوار الايرانيين، "وقد ابلغنا السعودية عن رأينا البناء والمناسب في هذا الخصوص".

وفي سياق متصل، اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية، ان اول رحلة صوب الديار المقدسة بالسعودية ستنطلق في 13يونيو 2022.

انتهى ** ح ع

