٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84742376
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مسؤول : سيتم تفويج 39 الفا و600 زائرا ايرانيا لاداء فريضة الحج

مسؤول : سيتم تفويج 39 الفا و600 زائرا ايرانيا لاداء فريضة الحج

قم المقدسة / 5 ايار / مايو / ارنا – اعلن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة "حجة الاسلام عبد الفتاح نواب"، انه سيتم تفويج 39 الفا و600 زائرا ايرانيا الى الديار المقدسة في السعودية، لأداء فريضة الحج هذا العام.

"حجة الاسلام نواب" صرح بذلك، خلال اللقاء الذي اجراه اليوم الخميس مع عدد من مراجع الدين في محافظة قم المقدسة (جنوب العاصمة طهران)؛ وقد رافقه رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "سيد صادق حسيني".

واوضح، ان السعودية وافقت على 45 بالمئة من اجمالي حصة الزوار الايرانيين الذين لم تبلغ اعمارهم الـ 65 عاما، لاداء فريضة الحج هذا العام.

 واضاف ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة، ان المفاوضات جارية مع الجانب السعودي لزيادة حصة الزوار الايرانيين، "وقد ابلغنا السعودية عن رأينا البناء والمناسب في هذا الخصوص".

وفي سياق متصل، اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية، ان اول رحلة صوب الديار المقدسة بالسعودية ستنطلق في 13يونيو 2022.

انتهى ** ح ع 
 

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