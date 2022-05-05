٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84742517
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طاقة انتاج ايران من النفط بلغت 3.8 مليون برميل يوميا

طاقة انتاج ايران من النفط بلغت 3.8 مليون برميل يوميا

طهران / 6 ايار/مايو/ارنا- اعلن مدير شؤون التخطيط بشركة النفط الوطنية الايرانية كريم زبيدي بان طاقة انتاج البلاد من النفط الخام بلغت 3.8 مليون برميل يوميا.

واكد زبيدي في تصريح لوكالة "ارنا" الخميس بان زيادة الانتاج من الحقول النفطية المشتركة غرب كارون ستستمر في فترة الحكومة الثالثة عشرة وقال: انه وفيما يتعلق بحقول غرب كارون حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2023)، يجب ان تصل المرحلة الاولى من حقل آزادكان الجنوبي الى انتاج 220 الف برميل من النفط الخام يوميا.   

واضاف: نحن نسعى ايضا للوصول الى انتاج 14 مليون متر مكعب من الغاز من المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي" للغاز حتى نهاية العام الجاري.

وقال زبيدي: سيتم في اطار المرحلة 14 من حقل "بارس الجنوبي" تدشين 3 اجزاء متبقية من المصفاة.

واوضح المسؤول النفطي بان جدول الاعمال يتضمن ايضا انتاج الغاز من المراحل 22 و 23 و 24 من حقل "بارس الجنوبي"

واكد بان شركة النفط الوطنية الايرانية تسعى لايصال الانتاج في حقل "بارس الجنوبي" الى اقصى حد ممكن واضاف: ان المراحل غير المكتملة هي 13 و 22 و 23 و 24 ويجب انهاء واكمال مصفاة المرحلة 14 ، وفي ضوء الخطوات المدرجة في جدول اعمالنا فاننا نامل بان لا نواجه شحة في الغاز خلال العام الجاري.

واضاف: انه في حال رفع الحظر بعد الوصول الى اتفاق في فيينا تتضمن الخطة زيادة انتاج النفط والغاز عما كان عليه في العام 2018 .  

واشار الى ان انتاج البلاد من النفط الخام بلغ 3.8 مليون برميل يوميا خلال شهر آذار/مارس الماضي وقال: ان الامكانية اليوم متوفرة لانتاج هذا المقدار من النفط من مختلف حقول البلاد.

انتهى ** 2342

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